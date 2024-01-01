Rus rublesinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile RUB → XOF çevirin

1.000 rub
6.589 xof

1.00000 RUB = 6.58922 XOF

19:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854871.0769589.39831.451031.651380.9471918.3611
1 GBP1.1697711.2598104.5771.697391.931761.1079921.4786
1 USD0.928550.793777183.01061.347351.533390.8795517.0492
1 INR0.01118590.009562350.012046710.01623110.01847220.01059560.205386

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / CFA Frangı BCEAO
1 RUB6.58922 XOF
5 RUB32.94610 XOF
10 RUB65.89220 XOF
20 RUB131.78440 XOF
50 RUB329.46100 XOF
100 RUB658.92200 XOF
250 RUB1647.30500 XOF
500 RUB3294.61000 XOF
1000 RUB6589.22000 XOF
2000 RUB13178.44000 XOF
5000 RUB32946.10000 XOF
10000 RUB65892.20000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Rus Rublesi
1 XOF0.15176 RUB
5 XOF0.75882 RUB
10 XOF1.51763 RUB
20 XOF3.03526 RUB
50 XOF7.58815 RUB
100 XOF15.17630 RUB
250 XOF37.94075 RUB
500 XOF75.88150 RUB
1000 XOF151.76300 RUB
2000 XOF303.52600 RUB
5000 XOF758.81500 RUB
10000 XOF1517.63000 RUB