100 Rus rublesinden CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile RUB → XOF çevirin

100 rub
710 xof

1,000руб RUB = 7,097CFA XOF

05:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,11057,3095
Düşük6,77326,5705
Ortalama6,91006,8371
Değişim3.33%6.52%
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1 RUB → XOF istatistikleri

RUB → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,1105, en düşük 6,7732 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,9100 oldu. RUB → XOF kurundaki değişiklik 3.33 değerindeydi.

RUB → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,3095, en düşük 6,5705 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,8371 oldu. RUB → XOF kurundaki değişiklik 6.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2160,7861,5351,33583,727
1 EUR1,0811,4977,7920,8491,6571,44290,417
1 CAD0,7220,66815,2070,5671,1070,96360,415
1 CNY0,1390,1280,19210,1090,2130,18511,603

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / CFA Frangı BCEAO
1 RUB7,09709 XOF
5 RUB35,48545 XOF
10 RUB70,97090 XOF
20 RUB141,94180 XOF
50 RUB354,85450 XOF
100 RUB709,70900 XOF
250 RUB1.774,27250 XOF
500 RUB3.548,54500 XOF
1000 RUB7.097,09000 XOF
2000 RUB14.194,18000 XOF
5000 RUB35.485,45000 XOF
10000 RUB70.970,90000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Rus Rublesi
1 XOF0,14090 RUB
5 XOF0,70452 RUB
10 XOF1,40903 RUB
20 XOF2,81806 RUB
50 XOF7,04515 RUB
100 XOF14,09030 RUB
250 XOF35,22575 RUB
500 XOF70,45150 RUB
1000 XOF140,90300 RUB
2000 XOF281,80600 RUB
5000 XOF704,51500 RUB
10000 XOF1.409,03000 RUB