10 bin Rus rublesinden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile RUB → XAF çevirin

10.000 rub
70.980 xaf

1,000руб RUB = 7,098FCFA XAF

05:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → XAF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → XAFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,11057,3095
Düşük6,77326,5705
Ortalama6,91006,8371
Değişim3.34%6.54%
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1 RUB → XAF istatistikleri

RUB → XAF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,1105, en düşük 6,7732 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,9100 oldu. RUB → XAF kurundaki değişiklik 3.34 değerindeydi.

RUB → XAF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,3095, en düşük 6,5705 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,8371 oldu. RUB → XAF kurundaki değişiklik 6.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2160,7861,5361,33583,724
1 EUR1,0811,4977,7920,8491,6581,44290,401
1 CAD0,7210,66815,2060,5671,1080,96360,401
1 CNY0,1390,1280,19210,1090,2130,18511,602

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / CFA Frangı BCEAO
1 RUB7,09802 XAF
5 RUB35,49010 XAF
10 RUB70,98020 XAF
20 RUB141,96040 XAF
50 RUB354,90100 XAF
100 RUB709,80200 XAF
250 RUB1.774,50500 XAF
500 RUB3.549,01000 XAF
1000 RUB7.098,02000 XAF
2000 RUB14.196,04000 XAF
5000 RUB35.490,10000 XAF
10000 RUB70.980,20000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Rus Rublesi
1 XAF0,14088 RUB
5 XAF0,70442 RUB
10 XAF1,40884 RUB
20 XAF2,81768 RUB
50 XAF7,04420 RUB
100 XAF14,08840 RUB
250 XAF35,22100 RUB
500 XAF70,44200 RUB
1000 XAF140,88400 RUB
2000 XAF281,76800 RUB
5000 XAF704,42000 RUB
10000 XAF1.408,84000 RUB