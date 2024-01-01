5.000 Rus rublesinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile RUB → MUR çevirin

5.000 rub
2.724,47 mur

1,000руб RUB = 0,5449₨ MUR

14:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,55810,5657
Düşük0,52610,5033
Ortalama0,54150,5311
Değişim1.80%7.01%
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1 RUB → MUR istatistikleri

RUB → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5581, en düşük 0,5261 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5415 oldu. RUB → MUR kurundaki değişiklik 1.80 değerindeydi.

RUB → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5657, en düşük 0,5033 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5311 oldu. RUB → MUR kurundaki değişiklik 7.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3867,2320,7861,5371,33683,738
1 EUR1,07911,4967,8050,8481,6591,44290,374
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1090,96460,401
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,58

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Mauritius Rupisi
1 RUB0,54489 MUR
5 RUB2,72447 MUR
10 RUB5,44894 MUR
20 RUB10,89788 MUR
50 RUB27,24470 MUR
100 RUB54,48940 MUR
250 RUB136,22350 MUR
500 RUB272,44700 MUR
1000 RUB544,89400 MUR
2000 RUB1.089,78800 MUR
5000 RUB2.724,47000 MUR
10000 RUB5.448,94000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Rus Rublesi
1 MUR1,83522 RUB
5 MUR9,17610 RUB
10 MUR18,35220 RUB
20 MUR36,70440 RUB
50 MUR91,76100 RUB
100 MUR183,52200 RUB
250 MUR458,80500 RUB
500 MUR917,61000 RUB
1000 MUR1.835,22000 RUB
2000 MUR3.670,44000 RUB
5000 MUR9.176,10000 RUB
10000 MUR18.352,20000 RUB