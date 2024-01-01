5.000 Rus rublesinden Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile RUB → JOD çevirin

5.000 rub
41,408 jod

1,000руб RUB = 0,008282JD JOD

22:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → JOD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → JODSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00830,0085
Düşük0,00800,0076
Ortalama0,00810,0080
Değişim3.39%6.89%
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1 RUB → JOD istatistikleri

RUB → JOD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0083, en düşük 0,0080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0081 oldu. RUB → JOD kurundaki değişiklik 3.39 değerindeydi.

RUB → JOD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0085, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0080 oldu. RUB → JOD kurundaki değişiklik 6.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2320,7861,5371,33683,738
1 EUR1,07911,4967,8060,8481,6591,44290,387
1 CAD0,7210,66815,2170,5671,1090,96460,406
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Ürdün Dinarı
1 RUB0,00828 JOD
5 RUB0,04141 JOD
10 RUB0,08282 JOD
20 RUB0,16563 JOD
50 RUB0,41408 JOD
100 RUB0,82816 JOD
250 RUB2,07040 JOD
500 RUB4,14080 JOD
1000 RUB8,28160 JOD
2000 RUB16,56320 JOD
5000 RUB41,40800 JOD
10000 RUB82,81600 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Rus Rublesi
1 JOD120,75000 RUB
5 JOD603,75000 RUB
10 JOD1.207,50000 RUB
20 JOD2.415,00000 RUB
50 JOD6.037,50000 RUB
100 JOD12.075,00000 RUB
250 JOD30.187,50000 RUB
500 JOD60.375,00000 RUB
1000 JOD120.750,00000 RUB
2000 JOD241.500,00000 RUB
5000 JOD603.750,00000 RUB
10000 JOD1.207.500,00000 RUB