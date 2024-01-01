5.000 Rus rublesinden Azerbaycan manatına

Reel döviz kuru ile RUB → AZN çevirin

5.000 rub
99,25 azn

1,000руб RUB = 0,01985man. AZN

20:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → AZN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → AZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02000,0204
Düşük0,01910,0183
Ortalama0,01940,0191
Değişim3.41%6.84%
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1 RUB → AZN istatistikleri

RUB → AZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0200, en düşük 0,0191 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0194 oldu. RUB → AZN kurundaki değişiklik 3.41 değerindeydi.

RUB → AZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0204, en düşük 0,0183 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0191 oldu. RUB → AZN kurundaki değişiklik 6.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2410,7861,5381,33783,736
1 EUR1,07911,4977,8120,8481,6591,44390,338
1 CAD0,7210,66815,220,5671,1080,96460,357
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2120,18511,564

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Azerbaycan Manatı
1 RUB0,01985 AZN
5 RUB0,09925 AZN
10 RUB0,19850 AZN
20 RUB0,39700 AZN
50 RUB0,99250 AZN
100 RUB1,98499 AZN
250 RUB4,96248 AZN
500 RUB9,92495 AZN
1000 RUB19,84990 AZN
2000 RUB39,69980 AZN
5000 RUB99,24950 AZN
10000 RUB198,49900 AZN
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Rus Rublesi
1 AZN50,37810 RUB
5 AZN251,89050 RUB
10 AZN503,78100 RUB
20 AZN1.007,56200 RUB
50 AZN2.518,90500 RUB
100 AZN5.037,81000 RUB
250 AZN12.594,52500 RUB
500 AZN25.189,05000 RUB
1000 AZN50.378,10000 RUB
2000 AZN100.756,20000 RUB
5000 AZN251.890,50000 RUB
10000 AZN503.781,00000 RUB