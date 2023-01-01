20 Azerbaycan manatından Rus rublesine
Reel döviz kuru ile AZN → RUB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Azerbaycan manatından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Rus Rublesi
|1 AZN
|56.85290 RUB
|5 AZN
|284.26450 RUB
|10 AZN
|568.52900 RUB
|20 AZN
|1137.05800 RUB
|50 AZN
|2842.64500 RUB
|100 AZN
|5685.29000 RUB
|250 AZN
|14213.22500 RUB
|500 AZN
|28426.45000 RUB
|1000 AZN
|56852.90000 RUB
|2000 AZN
|113705.80000 RUB
|5000 AZN
|284264.50000 RUB
|10000 AZN
|568529.00000 RUB