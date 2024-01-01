1 Romanya leyinden Bosna Hersek konvertibl markına

Reel döviz kuru ile RON → BAM çevirin

1,000L RON = 0,3930KM BAM

21:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BAM çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BAM
1 RON → BAMSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39330,3937
Düşük0,39300,3925
Ortalama0,39310,3931
Değişim-0.07%0.02%
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1 RON → BAM istatistikleri

RON → BAM kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3933, en düşük 0,3930 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3931 oldu. RON → BAM kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

RON → BAM kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3937, en düşük 0,3925 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3931 oldu. RON → BAM kurundaki değişiklik 0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BAM tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5360,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4861,6280,8361,4190,93689,462
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,216
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,938

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Bosna Hersek konvertibl markına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BAM seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BAM kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Bosna Hersek konvertibl Markı
1 RON0,39300 BAM
5 RON1,96500 BAM
10 RON3,93000 BAM
20 RON7,86000 BAM
50 RON19,65000 BAM
100 RON39,30000 BAM
250 RON98,25000 BAM
500 RON196,50000 BAM
1000 RON393,00000 BAM
2000 RON786,00000 BAM
5000 RON1.965,00000 BAM
10000 RON3.930,00000 BAM
Çevrim kurları Bosna Hersek konvertibl Markı / Rumen Leyi
1 BAM2,54453 RON
5 BAM12,72265 RON
10 BAM25,44530 RON
20 BAM50,89060 RON
50 BAM127,22650 RON
100 BAM254,45300 RON
250 BAM636,13250 RON
500 BAM1.272,26500 RON
1000 BAM2.544,53000 RON
2000 BAM5.089,06000 RON
5000 BAM12.722,65000 RON
10000 BAM25.445,30000 RON