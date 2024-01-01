250 Katar riyalinden Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile QAR → SCR çevirin

1,000QR QAR = 3,866₨ SCR

20:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → SCR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SCR
1 QAR → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,01484,1209
Düşük3,63043,5892
Ortalama3,78183,7842
Değişim-1.74%-0.20%
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1 QAR → SCR istatistikleri

QAR → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,0148, en düşük 3,6304 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,7818 oldu. QAR → SCR kurundaki değişiklik -1.74 değerindeydi.

QAR → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,1209, en düşük 3,5892 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,7842 oldu. QAR → SCR kurundaki değişiklik -0.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - SCR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4161,402277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2111198,2520,5630,6741.227,021,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

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QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Seyşeller Rupisi
1 QAR3,86615 SCR
5 QAR19,33075 SCR
10 QAR38,66150 SCR
20 QAR77,32300 SCR
50 QAR193,30750 SCR
100 QAR386,61500 SCR
250 QAR966,53750 SCR
500 QAR1.933,07500 SCR
1000 QAR3.866,15000 SCR
2000 QAR7.732,30000 SCR
5000 QAR19.330,75000 SCR
10000 QAR38.661,50000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Katar Riyali
1 SCR0,25866 QAR
5 SCR1,29328 QAR
10 SCR2,58656 QAR
20 SCR5,17312 QAR
50 SCR12,93280 QAR
100 SCR25,86560 QAR
250 SCR64,66400 QAR
500 SCR129,32800 QAR
1000 SCR258,65600 QAR
2000 SCR517,31200 QAR
5000 SCR1.293,28000 QAR
10000 SCR2.586,56000 QAR