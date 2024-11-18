Katar riyalinden Seyşeller rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Katar riyalinden Seyşeller rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Katar riyalinden (QAR) Seyşeller rupisine (SCR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, QAR - SCR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
QAR → SCR çevrim grafiği
1 QAR = 3,85899 SCR
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Katar riyali → Seyşel rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Katar riyali Seyşeller rupisine döviz kuru şu anda 3,866, dünden bu yana %0.531 değerinde değişti. Katar riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.130 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Katar riyali Seyşeller rupisine döviz kuru en yüksek değeri 4,026 (15-11-2024) ile en düşük değeri 3,669 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %6.179 artış ile 15-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Katar riyalinden Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.