5.000 Seyşeller rupisinden Katar riyaline

Reel döviz kuru ile SCR → QAR çevirin

5.000 scr
1.216,45 qar

1,000₨ SCR = 0,2433QR QAR

14:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → QAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,27260,2726
Düşük0,24330,2433
Ortalama0,26030,2632
Değişim-7.34%-8.92%
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1 SCR → QAR istatistikleri

SCR → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2726, en düşük 0,2433 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2603 oldu. SCR → QAR kurundaki değişiklik -7.34 değerindeydi.

SCR → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2726, en düşük 0,2433 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2632 oldu. SCR → QAR kurundaki değişiklik -8.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,331,5091,670,9420,762
1 GBP1,17611,283107,4341,7751,9651,10524,423
1 USD0,9170,78183,7661,3841,5320,86219,043
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Katar Riyali
1 SCR0,24329 QAR
5 SCR1,21645 QAR
10 SCR2,43289 QAR
20 SCR4,86578 QAR
50 SCR12,16445 QAR
100 SCR24,32890 QAR
250 SCR60,82225 QAR
500 SCR121,64450 QAR
1000 SCR243,28900 QAR
2000 SCR486,57800 QAR
5000 SCR1.216,44500 QAR
10000 SCR2.432,89000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Seyşeller Rupisi
1 QAR4,11035 SCR
5 QAR20,55175 SCR
10 QAR41,10350 SCR
20 QAR82,20700 SCR
50 QAR205,51750 SCR
100 QAR411,03500 SCR
250 QAR1.027,58750 SCR
500 QAR2.055,17500 SCR
1000 QAR4.110,35000 SCR
2000 QAR8.220,70000 SCR
5000 QAR20.551,75000 SCR
10000 QAR41.103,50000 SCR