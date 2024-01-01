Katar riyalinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile QAR → MVR çevirin

1.000 qar
4.168,78 mvr

1.00000 QAR = 4.16878 MVR

12:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00571.34845278.970.7942180.928951517.621.53504
1 INR0.012047410.01624533.360850.009568240.011191818.28330.0184932
1 CAD0.74159261.55641206.8820.5889860.6889241125.461.13837
1 PKR0.003584610.2975430.0048336710.002846970.003330035.440080.00550252

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Katar riyalinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Maldivler Rufiyaası
1 QAR4.16878 MVR
5 QAR20.84390 MVR
10 QAR41.68780 MVR
20 QAR83.37560 MVR
50 QAR208.43900 MVR
100 QAR416.87800 MVR
250 QAR1042.19500 MVR
500 QAR2084.39000 MVR
1000 QAR4168.78000 MVR
2000 QAR8337.56000 MVR
5000 QAR20843.90000 MVR
10000 QAR41687.80000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Katar Riyali
1 MVR0.23988 QAR
5 MVR1.19939 QAR
10 MVR2.39878 QAR
20 MVR4.79756 QAR
50 MVR11.99390 QAR
100 MVR23.98780 QAR
250 MVR59.96950 QAR
500 MVR119.93900 QAR
1000 MVR239.87800 QAR
2000 MVR479.75600 QAR
5000 MVR1199.39000 QAR
10000 MVR2398.78000 QAR