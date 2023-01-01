Катарские риалы в мальдивские руфии

Сконвертируйте QAR в MVR по реальному обменному курсу

1000 qar
4239.10 mvr

1.00000 QAR = 4.23910 MVR

Среднерыночный курс в 4:51 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса QAR к MVR

1 мин. назад 1 QAR → 0 MVR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.075289.15831.457811.677770.958218.5374
1GBP1.1619811.2493103.5951.693861.949441.1134121.5391
1USD0.930050.800448182.92251.355851.560430.891217.2409
1INR0.0112160.009652970.012059510.01635080.01881790.01074740.207916

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из катарских риалов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите QAR из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из QAR в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for катарский риал

QAR в USD

QAR в INR

QAR в CAD

QAR в PKR

QAR в GBP

QAR в EUR

QAR в NGN

QAR в AUD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Катарский риал / Мальдивская руфия
1 QAR4.23910 MVR
5 QAR21.19550 MVR
10 QAR42.39100 MVR
20 QAR84.78200 MVR
50 QAR211.95500 MVR
100 QAR423.91000 MVR
250 QAR1059.77500 MVR
500 QAR2119.55000 MVR
1000 QAR4239.10000 MVR
2000 QAR8478.20000 MVR
5000 QAR21195.50000 MVR
10000 QAR42391.00000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Катарский риал
1 MVR0.23590 QAR
5 MVR1.17949 QAR
10 MVR2.35899 QAR
20 MVR4.71798 QAR
50 MVR11.79495 QAR
100 MVR23.58990 QAR
250 MVR58.97475 QAR
500 MVR117.94950 QAR
1000 MVR235.89900 QAR
2000 MVR471.79800 QAR
5000 MVR1179.49500 QAR
10000 MVR2358.99000 QAR