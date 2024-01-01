1 Katar riyalinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile QAR → MVR çevirin

1,000QR QAR = 4,228MVR MVR

18:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 QAR → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,23664,2366
Düşük4,16964,1664
Ortalama4,21164,2059
Değişim0.07%-0.00%
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1 QAR → MVR istatistikleri

QAR → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,2366, en düşük 4,1696 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,2116 oldu. QAR → MVR kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

QAR → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,2366, en düşük 4,1664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,2059 oldu. QAR → MVR kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2241198,3020,5630,6731.227,321,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Maldivler Rufiyaası
1 QAR4,22825 MVR
5 QAR21,14125 MVR
10 QAR42,28250 MVR
20 QAR84,56500 MVR
50 QAR211,41250 MVR
100 QAR422,82500 MVR
250 QAR1.057,06250 MVR
500 QAR2.114,12500 MVR
1000 QAR4.228,25000 MVR
2000 QAR8.456,50000 MVR
5000 QAR21.141,25000 MVR
10000 QAR42.282,50000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Katar Riyali
1 MVR0,23651 QAR
5 MVR1,18253 QAR
10 MVR2,36505 QAR
20 MVR4,73010 QAR
50 MVR11,82525 QAR
100 MVR23,65050 QAR
250 MVR59,12625 QAR
500 MVR118,25250 QAR
1000 MVR236,50500 QAR
2000 MVR473,01000 QAR
5000 MVR1.182,52500 QAR
10000 MVR2.365,05000 QAR