Paraguay guaranisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile PYG → OMR çevirin

1.000 pyg
0,053 omr

1.00000 PYG = 0.00005 OMR

18:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855091.0762589.34361.451271.652840.9475818.3576
1 GBP1.1694711.25865104.4851.697231.932961.1081621.4688
1 USD0.929150.794502183.01381.348451.535740.8804517.057
1 INR0.01119270.009570720.012046210.01624370.01849990.01060610.205472

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Paraguay guaranisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Umman Riyali
1 PYG0.00005 OMR
5 PYG0.00026 OMR
10 PYG0.00053 OMR
20 PYG0.00106 OMR
50 PYG0.00264 OMR
100 PYG0.00528 OMR
250 PYG0.01319 OMR
500 PYG0.02639 OMR
1000 PYG0.05277 OMR
2000 PYG0.10555 OMR
5000 PYG0.26387 OMR
10000 PYG0.52774 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Paraguay Guaranisi
1 OMR18948.70000 PYG
5 OMR94743.50000 PYG
10 OMR189487.00000 PYG
20 OMR378974.00000 PYG
50 OMR947435.00000 PYG
100 OMR1894870.00000 PYG
250 OMR4737175.00000 PYG
500 OMR9474350.00000 PYG
1000 OMR18948700.00000 PYG
2000 OMR37897400.00000 PYG
5000 OMR94743500.00000 PYG
10000 OMR189487000.00000 PYG