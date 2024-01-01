5 Paraguay guaranisinden Umman riyaline

Reel döviz kuru ile PYG → OMR çevirin

1,000₲ PYG = 0,00004920ر.ع. OMR

17:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PYG → OMR çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

OMR
1 PYG → OMRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0001
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim1.24%-3.10%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PYG → OMR istatistikleri

PYG → OMR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. PYG → OMR kurundaki değişiklik 1.24 değerindeydi.

PYG → OMR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. PYG → OMR kurundaki değişiklik -3.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - OMR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4250,94558,6981,341,4030,79
1 AUD0,65154,8380,61438,1270,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,351162,1231,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Umman riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Umman Riyali
1 PYG0,00005 OMR
5 PYG0,00025 OMR
10 PYG0,00049 OMR
20 PYG0,00098 OMR
50 PYG0,00246 OMR
100 PYG0,00492 OMR
250 PYG0,01230 OMR
500 PYG0,02460 OMR
1000 PYG0,04920 OMR
2000 PYG0,09840 OMR
5000 PYG0,24599 OMR
10000 PYG0,49199 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Paraguay Guaranisi
1 OMR20.325,80000 PYG
5 OMR101.629,00000 PYG
10 OMR203.258,00000 PYG
20 OMR406.516,00000 PYG
50 OMR1.016.290,00000 PYG
100 OMR2.032.580,00000 PYG
250 OMR5.081.450,00000 PYG
500 OMR10.162.900,00000 PYG
1000 OMR20.325.800,00000 PYG
2000 OMR40.651.600,00000 PYG
5000 OMR101.629.000,00000 PYG
10000 OMR203.258.000,00000 PYG