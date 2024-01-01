Paraguay guaranisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile PYG → ISK çevirin

1.000 pyg
18,97 isk

1.00000 PYG = 0.01897 ISK

18:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5359883.01870.9292555.94821.34631.348650.794565
1 AUD0.65105154.04930.60498136.42510.8765090.8780390.517302
1 INR0.01204550.018501610.01119310.6739230.01621680.01624510.00957092
1 EUR1.076151.6529589.3406160.20871.448821.451350.85506

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / İzlanda Kronu
1 PYG0.01897 ISK
5 PYG0.09484 ISK
10 PYG0.18967 ISK
20 PYG0.37935 ISK
50 PYG0.94837 ISK
100 PYG1.89674 ISK
250 PYG4.74185 ISK
500 PYG9.48370 ISK
1000 PYG18.96740 ISK
2000 PYG37.93480 ISK
5000 PYG94.83700 ISK
10000 PYG189.67400 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Paraguay Guaranisi
1 ISK52.72200 PYG
5 ISK263.61000 PYG
10 ISK527.22000 PYG
20 ISK1054.44000 PYG
50 ISK2636.10000 PYG
100 ISK5272.20000 PYG
250 ISK13180.50000 PYG
500 ISK26361.00000 PYG
1000 ISK52722.00000 PYG
2000 ISK105444.00000 PYG
5000 ISK263610.00000 PYG
10000 ISK527220.00000 PYG