Paraguay guaranisinden İzlanda kronuna Geçmiş Döviz Kurları
Paraguay guaranisinden İzlanda kronuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Paraguay guaranisinden (PYG) İzlanda kronuna (ISK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PYG - ISK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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PYG → ISK çevrim grafiği
1 PYG = 0,01746 ISK
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Paraguay guaranisi → İzlanda kronu döviz kuru geçmişi
Bugünün Paraguay guaranisi İzlanda kronuna döviz kuru şu anda 0,017, dünden bu yana %-1.070 değerinde değişti. Paraguay guaranisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.835 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Paraguay guaranisi İzlanda kronuna döviz kuru en yüksek değeri 0,018 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0,017 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.461 düşüş ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
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Paraguay guaranisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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