巴拉圭瓜拉尼兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，巴拉圭瓜拉尼兌冰島克朗的匯率目前為0.018，較昨日改變了-0.018%。在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.304%。

在過去一星期，巴拉圭瓜拉尼兌冰島克朗的匯率波動，在24-07-2024高見0.018，並在25-07-2024低見0.018。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.291%。