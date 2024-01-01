20 Paraguay guaranisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile PYG → ISK çevirin

1,000₲ PYG = 0,01746kr ISK

16:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ISK
1 PYG → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01780,0180
Düşük0,01720,0172
Ortalama0,01750,0176
Değişim0.67%-3.16%
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1 PYG → ISK istatistikleri

PYG → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0178, en düşük 0,0172 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0175 oldu. PYG → ISK kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.

PYG → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0180, en düşük 0,0172 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0176 oldu. PYG → ISK kurundaki değişiklik -3.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4070,94558,7061,3411,4040,79
1 AUD0,649154,7970,61438,1120,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6960,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,274162,091,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / İzlanda Kronu
1 PYG0,01746 ISK
5 PYG0,08729 ISK
10 PYG0,17458 ISK
20 PYG0,34916 ISK
50 PYG0,87291 ISK
100 PYG1,74581 ISK
250 PYG4,36453 ISK
500 PYG8,72905 ISK
1000 PYG17,45810 ISK
2000 PYG34,91620 ISK
5000 PYG87,29050 ISK
10000 PYG174,58100 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Paraguay Guaranisi
1 ISK57,27990 PYG
5 ISK286,39950 PYG
10 ISK572,79900 PYG
20 ISK1.145,59800 PYG
50 ISK2.863,99500 PYG
100 ISK5.727,99000 PYG
250 ISK14.319,97500 PYG
500 ISK28.639,95000 PYG
1000 ISK57.279,90000 PYG
2000 ISK114.559,80000 PYG
5000 ISK286.399,50000 PYG
10000 ISK572.799,00000 PYG