Pakistan rupisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile PKR → UAH çevirin

1.000 pkr
135,25 uah

1.00000 PKR = 0.13525 UAH

17:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550751.0760589.33421.451751.65330.9476718.3599
1 GBP1.1694911.25845104.4771.697841.933551.1082921.4721
1 USD0.92930.794628183.02051.349151.536450.8806517.0623
1 INR0.01119390.009571470.012045210.01625080.01850690.01060760.205519

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 PKR0.13525 UAH
5 PKR0.67624 UAH
10 PKR1.35248 UAH
20 PKR2.70496 UAH
50 PKR6.76240 UAH
100 PKR13.52480 UAH
250 PKR33.81200 UAH
500 PKR67.62400 UAH
1000 PKR135.24800 UAH
2000 PKR270.49600 UAH
5000 PKR676.24000 UAH
10000 PKR1352.48000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Pakistan Rupisi
1 UAH7.39385 PKR
5 UAH36.96925 PKR
10 UAH73.93850 PKR
20 UAH147.87700 PKR
50 UAH369.69250 PKR
100 UAH739.38500 PKR
250 UAH1848.46250 PKR
500 UAH3696.92500 PKR
1000 UAH7393.85000 PKR
2000 UAH14787.70000 PKR
5000 UAH36969.25000 PKR
10000 UAH73938.50000 PKR