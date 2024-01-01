5 Pakistan rupisinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile PKR → UAH çevirin

1.000₨ PKR = 0.1477₴ UAH

12:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → UAH çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UAH
1 PKR → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.14800.1483
Düşük0.14730.1464
Ortalama0.14770.1474
Değişim0.12%0.39%
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1 PKR → UAH istatistikleri

PKR → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.1480, en düşük 0.1473 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.1477 oldu. PKR → UAH kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

PKR → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.1483, en düşük 0.1464 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.1474 oldu. PKR → UAH kurundaki değişiklik 0.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9485584.41270.7922993.672951.409553.7540534.5289
1 EUR1.05425188.99210.835313.872211.486023.9577136.4021
1 INR0.01184660.01123710.009386010.04351180.01669830.04447260.409049
1 GBP1.262151.19716106.54114.635811.779064.7381743.5807

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Ukrayna Grivnası
1 PKR0.14769 UAH
5 PKR0.73844 UAH
10 PKR1.47688 UAH
20 PKR2.95376 UAH
50 PKR7.38440 UAH
100 PKR14.76880 UAH
250 PKR36.92200 UAH
500 PKR73.84400 UAH
1000 PKR147.68800 UAH
2000 PKR295.37600 UAH
5000 PKR738.44000 UAH
10000 PKR1476.88000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Pakistan Rupisi
1 UAH6.77101 PKR
5 UAH33.85505 PKR
10 UAH67.71010 PKR
20 UAH135.42020 PKR
50 UAH338.55050 PKR
100 UAH677.10100 PKR
250 UAH1692.75250 PKR
500 UAH3385.50500 PKR
1000 UAH6771.01000 PKR
2000 UAH13542.02000 PKR
5000 UAH33855.05000 PKR
10000 UAH67710.10000 PKR