PKR - UAH Döviz Kuru Tablosu

Pakistan rupisi, Pakistan'ın para birimidir. Para birimi kodu PKR olup simgesi ‘Rs’ veya Urduca'da روپیہ şeklindedir. Pakistan'da rupi ‘rupees’, ‘rupaya’, ‘rupaye’, veya ‘rupiyah’ olarak da bilinir. Modern Pakistan rupisi, 1947 yılında Hindistan İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra tedavüle çıkmıştır. İtibari bir para birimidir. PKR hakkında daha fazla bilgi edinin

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası

Ukrayna grivnası (çoğul hali hryvni veya гривні), Ukrayna'nın resmi para birimidir. Ukraynaca гривня şeklinde yazılır ve грн olarak kısaltılmıştır. Grivna para birimi kodu UAH olup simgesi ₴ şeklindedir. Grivna popüler olarak euro ile takas edilir. Grivna, adını Orta Çağ'da kullanılan bir ağırlık ölçüsünden alır. İtibari bir para birimidir.



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