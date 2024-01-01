Pakistan rupisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile PKR → ISK çevirin

1.000 pkr
496,06 isk

1.00000 PKR = 0.49606 ISK

17:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.929383.01390.7947553.67291.349053.7502530.7373
1 EUR1.07605189.32710.8552253.952221.451654.0354633.0749
1 INR0.01204620.011194810.009573750.04424440.01625090.04517620.370267
1 GBP1.258251.16928104.45214.621431.697444.7187538.6752

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / İzlanda Kronu
1 PKR0.49606 ISK
5 PKR2.48029 ISK
10 PKR4.96057 ISK
20 PKR9.92114 ISK
50 PKR24.80285 ISK
100 PKR49.60570 ISK
250 PKR124.01425 ISK
500 PKR248.02850 ISK
1000 PKR496.05700 ISK
2000 PKR992.11400 ISK
5000 PKR2480.28500 ISK
10000 PKR4960.57000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Pakistan Rupisi
1 ISK2.01590 PKR
5 ISK10.07950 PKR
10 ISK20.15900 PKR
20 ISK40.31800 PKR
50 ISK100.79500 PKR
100 ISK201.59000 PKR
250 ISK503.97500 PKR
500 ISK1007.95000 PKR
1000 ISK2015.90000 PKR
2000 ISK4031.80000 PKR
5000 ISK10079.50000 PKR
10000 ISK20159.00000 PKR