Filipinler pesosundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile PHP → XPF çevirin

1.000 php
1.986 xpf

1.00000 PHP = 1.98551 XPF

17:29 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85511.0759589.31931.451731.652890.947818.3583
1 GBP1.1694511.25825104.4531.697691.932941.1084121.4688
1 USD0.929450.794755183.01441.349251.536220.8809517.0624
1 INR0.01119580.00957370.012046110.01625320.01850540.0106120.205535

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / CFP Frangı
1 PHP1.98551 XPF
5 PHP9.92755 XPF
10 PHP19.85510 XPF
20 PHP39.71020 XPF
50 PHP99.27550 XPF
100 PHP198.55100 XPF
250 PHP496.37750 XPF
500 PHP992.75500 XPF
1000 PHP1985.51000 XPF
2000 PHP3971.02000 XPF
5000 PHP9927.55000 XPF
10000 PHP19855.10000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Filipinler Pesosu
1 XPF0.50365 PHP
5 XPF2.51824 PHP
10 XPF5.03648 PHP
20 XPF10.07296 PHP
50 XPF25.18240 PHP
100 XPF50.36480 PHP
250 XPF125.91200 PHP
500 XPF251.82400 PHP
1000 XPF503.64800 PHP
2000 XPF1007.29600 PHP
5000 XPF2518.24000 PHP
10000 XPF5036.48000 PHP