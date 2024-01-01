bin İsviçre frangından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile XPF → PHP çevirin

1.000 xpf
526,47 php

1,000₣ XPF = 0,5265₱ PHP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → PHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,53350,5356
Düşük0,52650,5133
Ortalama0,53100,5282
Değişim-0.32%2.56%
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1 XPF → PHP istatistikleri

XPF → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5335, en düşük 0,5265 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5310 oldu. XPF → PHP kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

XPF → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5356, en düşük 0,5133 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5282 oldu. XPF → PHP kurundaki değişiklik 2.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Filipinler Pesosu
1 XPF0,52647 PHP
5 XPF2,63236 PHP
10 XPF5,26472 PHP
20 XPF10,52944 PHP
50 XPF26,32360 PHP
100 XPF52,64720 PHP
250 XPF131,61800 PHP
500 XPF263,23600 PHP
1000 XPF526,47200 PHP
2000 XPF1.052,94400 PHP
5000 XPF2.632,36000 PHP
10000 XPF5.264,72000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / CFP Frangı
1 PHP1,89944 XPF
5 PHP9,49720 XPF
10 PHP18,99440 XPF
20 PHP37,98880 XPF
50 PHP94,97200 XPF
100 PHP189,94400 XPF
250 PHP474,86000 XPF
500 PHP949,72000 XPF
1000 PHP1.899,44000 XPF
2000 PHP3.798,88000 XPF
5000 PHP9.497,20000 XPF
10000 PHP18.994,40000 XPF