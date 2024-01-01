2000 Filipinler pesosundan CFP frangına

Reel döviz kuru ile PHP → XPF çevirin

1.000₱ PHP = 1.931₣ XPF

08:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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XPF
1 PHP → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.93131.9414
Düşük1.87251.8725
Ortalama1.89631.9087
Değişim1.39%1.22%
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1 PHP → XPF istatistikleri

PHP → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.9313, en düşük 1.8725 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.8963 oldu. PHP → XPF kurundaki değişiklik 1.39 değerindeydi.

PHP → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.9414, en düşük 1.8725 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.9087 oldu. PHP → XPF kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.40980.948051.548590.7924241397.76154.8557.24355
1 CAD0.7093210.6724691.098440.562083991.46109.8425.138
1 EUR1.05481.4870611.633450.835871474.36163.3457.6405
1 AUD0.645750.9103780.61220110.511708902.60499.99764.67752

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / CFP Frangı
1 PHP1.93126 XPF
5 PHP9.65630 XPF
10 PHP19.31260 XPF
20 PHP38.62520 XPF
50 PHP96.56300 XPF
100 PHP193.12600 XPF
250 PHP482.81500 XPF
500 PHP965.63000 XPF
1000 PHP1931.26000 XPF
2000 PHP3862.52000 XPF
5000 PHP9656.30000 XPF
10000 PHP19312.60000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Filipinler Pesosu
1 XPF0.51780 PHP
5 XPF2.58898 PHP
10 XPF5.17796 PHP
20 XPF10.35592 PHP
50 XPF25.88980 PHP
100 XPF51.77960 PHP
250 XPF129.44900 PHP
500 XPF258.89800 PHP
1000 XPF517.79600 PHP
2000 XPF1035.59200 PHP
5000 XPF2588.98000 PHP
10000 XPF5177.96000 PHP