Papua Yeni Gine kinasından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile PGK → OMR çevirin

1.000 pgk
102,640 omr

1.00000 PGK = 0.10264 OMR

17:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.0761589.32551.451831.653070.94788518.365
1 GBP1.1692111.25825104.4411.697511.93281.1082721.4727
1 USD0.92920.794755183.00471.34911.53610.8808517.0655
1 INR0.0111950.009574810.012047510.01625330.01850620.0106120.205597

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Papua Yeni Gine kinasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Umman Riyali
1 PGK0.10264 OMR
5 PGK0.51320 OMR
10 PGK1.02640 OMR
20 PGK2.05280 OMR
50 PGK5.13200 OMR
100 PGK10.26400 OMR
250 PGK25.66000 OMR
500 PGK51.32000 OMR
1000 PGK102.64000 OMR
2000 PGK205.28000 OMR
5000 PGK513.20000 OMR
10000 PGK1026.40000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Papua Yeni Gine Kinası
1 OMR9.74282 PGK
5 OMR48.71410 PGK
10 OMR97.42820 PGK
20 OMR194.85640 PGK
50 OMR487.14100 PGK
100 OMR974.28200 PGK
250 OMR2435.70500 PGK
500 OMR4871.41000 PGK
1000 OMR9742.82000 PGK
2000 OMR19485.64000 PGK
5000 OMR48714.10000 PGK
10000 OMR97428.20000 PGK