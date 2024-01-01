Yemen riyalinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile OMR → ISK çevirin

1.000 omr
359.524 isk

1.00000 OMR = 359.52400 ISK

16:19 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549851.0755589.31.452751.652530.9473618.3717
1 GBP1.1696111.25805104.4521.699251.932931.1080421.489
1 USD0.929750.794881183.02731.35071.536450.880817.0812
1 INR0.01119820.009573730.012044210.01626810.01850540.01060860.20573

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Yemen riyalinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / İzlanda Kronu
1 OMR359.52400 ISK
5 OMR1797.62000 ISK
10 OMR3595.24000 ISK
20 OMR7190.48000 ISK
50 OMR17976.20000 ISK
100 OMR35952.40000 ISK
250 OMR89881.00000 ISK
500 OMR179762.00000 ISK
1000 OMR359524.00000 ISK
2000 OMR719048.00000 ISK
5000 OMR1797620.00000 ISK
10000 OMR3595240.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Umman Riyali
1 ISK0.00278 OMR
5 ISK0.01391 OMR
10 ISK0.02781 OMR
20 ISK0.05563 OMR
50 ISK0.13907 OMR
100 ISK0.27814 OMR
250 ISK0.69536 OMR
500 ISK1.39072 OMR
1000 ISK2.78145 OMR
2000 ISK5.56290 OMR
5000 ISK13.90725 OMR
10000 ISK27.81450 OMR