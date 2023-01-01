2000 Nijerya nairasından Japon yenine
Reel döviz kuru ile NGN → JPY çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Japon Yeni / Nijerya Nairası
|100 JPY
|515.65900 NGN
|1000 JPY
|5156.59000 NGN
|1500 JPY
|7734.88500 NGN
|2000 JPY
|10313.18000 NGN
|3000 JPY
|15469.77000 NGN
|5000 JPY
|25782.95000 NGN
|5400 JPY
|27845.58600 NGN
|10000 JPY
|51565.90000 NGN
|15000 JPY
|77348.85000 NGN
|20000 JPY
|103131.80000 NGN
|25000 JPY
|128914.75000 NGN
|30000 JPY
|154697.70000 NGN