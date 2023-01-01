50 Nijerya nairasından Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile NGN → ALL çevirin

50 ngn
6.54 all

1.00000 NGN = 0.13090 ALL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NGN → ALL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 ALL
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Arnavutluk Leki
1 NGN0.13090 ALL
5 NGN0.65449 ALL
10 NGN1.30899 ALL
20 NGN2.61798 ALL
50 NGN6.54495 ALL
100 NGN13.08990 ALL
250 NGN32.72475 ALL
500 NGN65.44950 ALL
1000 NGN130.89900 ALL
2000 NGN261.79800 ALL
5000 NGN654.49500 ALL
10000 NGN1308.99000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Nijerya Nairası
1 ALL7.63950 NGN
5 ALL38.19750 NGN
10 ALL76.39500 NGN
20 ALL152.79000 NGN
50 ALL381.97500 NGN
100 ALL763.95000 NGN
250 ALL1909.87500 NGN
500 ALL3819.75000 NGN
1000 ALL7639.50000 NGN
2000 ALL15279.00000 NGN
5000 ALL38197.50000 NGN
10000 ALL76395.00000 NGN