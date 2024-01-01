250 Madagaskar ariarisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile MGA → ISK çevirin

250 mga
7,65 isk

1,000Ar MGA = 0,03061kr ISK

18:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03110,0316
Düşük0,03040,0304
Ortalama0,03070,0310
Değişim-1.49%-3.07%
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1 MGA → ISK istatistikleri

MGA → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0311, en düşük 0,0304 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0307 oldu. MGA → ISK kurundaki değişiklik -1.49 değerindeydi.

MGA → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0316, en düşük 0,0304 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0310 oldu. MGA → ISK kurundaki değişiklik -3.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6811,33718,2741,539
1 EUR1,07911,4970,8471,8131,44319,7141,66
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,171,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1411,70423,2811,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / İzlanda Kronu
1 MGA0,03061 ISK
5 MGA0,15307 ISK
10 MGA0,30614 ISK
20 MGA0,61227 ISK
50 MGA1,53068 ISK
100 MGA3,06135 ISK
250 MGA7,65338 ISK
500 MGA15,30675 ISK
1000 MGA30,61350 ISK
2000 MGA61,22700 ISK
5000 MGA153,06750 ISK
10000 MGA306,13500 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Madagaskar Ariarisi
1 ISK32,66530 MGA
5 ISK163,32650 MGA
10 ISK326,65300 MGA
20 ISK653,30600 MGA
50 ISK1.633,26500 MGA
100 ISK3.266,53000 MGA
250 ISK8.166,32500 MGA
500 ISK16.332,65000 MGA
1000 ISK32.665,30000 MGA
2000 ISK65.330,60000 MGA
5000 ISK163.326,50000 MGA
10000 ISK326.653,00000 MGA