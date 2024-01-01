bin Madagaskar ariarisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile MGA → ISK çevirin

1.000 mga
30,61 isk

1,000Ar MGA = 0,03061kr ISK

18:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03110,0316
Düşük0,03040,0304
Ortalama0,03070,0310
Değişim-1.51%-3.09%
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1 MGA → ISK istatistikleri

MGA → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0311, en düşük 0,0304 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0307 oldu. MGA → ISK kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

MGA → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0316, en düşük 0,0304 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0310 oldu. MGA → ISK kurundaki değişiklik -3.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2721,538
1 EUR1,07911,4970,8471,8131,44319,7161,66
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,171,109
1 GBP1,2741,1811,76812,1411,70423,2831,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / İzlanda Kronu
1 MGA0,03061 ISK
5 MGA0,15303 ISK
10 MGA0,30607 ISK
20 MGA0,61214 ISK
50 MGA1,53035 ISK
100 MGA3,06069 ISK
250 MGA7,65173 ISK
500 MGA15,30345 ISK
1000 MGA30,60690 ISK
2000 MGA61,21380 ISK
5000 MGA153,03450 ISK
10000 MGA306,06900 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Madagaskar Ariarisi
1 ISK32,67240 MGA
5 ISK163,36200 MGA
10 ISK326,72400 MGA
20 ISK653,44800 MGA
50 ISK1.633,62000 MGA
100 ISK3.267,24000 MGA
250 ISK8.168,10000 MGA
500 ISK16.336,20000 MGA
1000 ISK32.672,40000 MGA
2000 ISK65.344,80000 MGA
5000 ISK163.362,00000 MGA
10000 ISK326.724,00000 MGA