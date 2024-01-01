Sri Lanka rupisinden Madagaskar ariarisine

Reel döviz kuru ile LKR → MGA çevirin

1.000 lkr
14.506 mga

1.00000 LKR = 14.50600 MGA

10:47 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855161.073489.1361.453121.652020.9477818.3264
1 GBP1.1693711.25515104.2291.699161.931741.1083121.4294
1 USD0.931650.796718183.04081.353751.539050.8830517.0732
1 INR0.01121880.009594290.012042310.01630220.01853370.01063390.2056

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sri Lanka rupisinden Madagaskar ariarisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MGA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MGA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Madagaskar Ariarisi
1 LKR14.50600 MGA
5 LKR72.53000 MGA
10 LKR145.06000 MGA
20 LKR290.12000 MGA
50 LKR725.30000 MGA
100 LKR1450.60000 MGA
250 LKR3626.50000 MGA
500 LKR7253.00000 MGA
1000 LKR14506.00000 MGA
2000 LKR29012.00000 MGA
5000 LKR72530.00000 MGA
10000 LKR145060.00000 MGA
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Sri Lanka Rupisi
1 MGA0.06894 LKR
5 MGA0.34468 LKR
10 MGA0.68937 LKR
20 MGA1.37874 LKR
50 MGA3.44684 LKR
100 MGA6.89368 LKR
250 MGA17.23420 LKR
500 MGA34.46840 LKR
1000 MGA68.93680 LKR
2000 MGA137.87360 LKR
5000 MGA344.68400 LKR
10000 MGA689.36800 LKR