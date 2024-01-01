Lübnan lirasından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile LBP → UYU çevirin

1.000 lbp
2,61 uyu

1.00000 LBP = 0.00261 UYU

06:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353751.64191.539290.93171.3474519.00730.796718
1 CAD0.73868911.212851.137060.6882730.99534614.04050.588526
1 NZD0.609050.82450110.9375050.5674820.82066411.57640.485241
1 AUD0.649650.8794641.0666610.6053110.87537112.34810.517588

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Uruguay Pesosu
1 LBP0.00261 UYU
5 LBP0.01305 UYU
10 LBP0.02610 UYU
20 LBP0.05221 UYU
50 LBP0.13052 UYU
100 LBP0.26103 UYU
250 LBP0.65258 UYU
500 LBP1.30515 UYU
1000 LBP2.61031 UYU
2000 LBP5.22062 UYU
5000 LBP13.05155 UYU
10000 LBP26.10310 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Lübnan Lirası
1 UYU383.09600 LBP
5 UYU1915.48000 LBP
10 UYU3830.96000 LBP
20 UYU7661.92000 LBP
50 UYU19154.80000 LBP
100 UYU38309.60000 LBP
250 UYU95774.00000 LBP
500 UYU191548.00000 LBP
1000 UYU383096.00000 LBP
2000 UYU766192.00000 LBP
5000 UYU1915480.00000 LBP
10000 UYU3830960.00000 LBP