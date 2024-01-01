500 Lübnan lirasından Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile LBP → UYU çevirin

500 lbp
0,23 uyu

1,000ل.ل. LBP = 0,0004502$U UYU

04:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00040,0004
Ortalama0,00040,0004
Değişim0.04%5.87%
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1 LBP → UYU istatistikleri

LBP → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0004 oldu. LBP → UYU kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

LBP → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. LBP → UYU kurundaki değişiklik 5.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,6791,5310,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2040,563
1 NZD0,5960,82210,9120,550,79510,8580,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9060,508

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Lübnan lirasından Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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LBP → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Uruguay Pesosu
1 LBP0,00045 UYU
5 LBP0,00225 UYU
10 LBP0,00450 UYU
20 LBP0,00900 UYU
50 LBP0,02251 UYU
100 LBP0,04502 UYU
250 LBP0,11256 UYU
500 LBP0,22512 UYU
1000 LBP0,45025 UYU
2000 LBP0,90049 UYU
5000 LBP2,25124 UYU
10000 LBP4,50247 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Lübnan Lirası
1 UYU2.221,00000 LBP
5 UYU11.105,00000 LBP
10 UYU22.210,00000 LBP
20 UYU44.420,00000 LBP
50 UYU111.050,00000 LBP
100 UYU222.100,00000 LBP
250 UYU555.250,00000 LBP
500 UYU1.110.500,00000 LBP
1000 UYU2.221.000,00000 LBP
2000 UYU4.442.000,00000 LBP
5000 UYU11.105.000,00000 LBP
10000 UYU22.210.000,00000 LBP