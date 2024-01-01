10 bin Lübnan lirasından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile LBP → UAH çevirin

10.000 lbp
4,56 uah

1,000ل.ل. LBP = 0,0004559₴ UAH

04:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0004
Ortalama0,00050,0004
Değişim0.89%4.13%
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1 LBP → UAH istatistikleri

LBP → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. LBP → UAH kurundaki değişiklik 0.89 değerindeydi.

LBP → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0004 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0004 oldu. LBP → UAH kurundaki değişiklik 4.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,6791,5310,9231,33518,2310,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2050,563
1 NZD0,5960,82210,9120,550,79510,8580,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9090,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Ukrayna Grivnası
1 LBP0,00046 UAH
5 LBP0,00228 UAH
10 LBP0,00456 UAH
20 LBP0,00912 UAH
50 LBP0,02279 UAH
100 LBP0,04559 UAH
250 LBP0,11397 UAH
500 LBP0,22793 UAH
1000 LBP0,45587 UAH
2000 LBP0,91173 UAH
5000 LBP2,27933 UAH
10000 LBP4,55866 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Lübnan Lirası
1 UAH2.193,63000 LBP
5 UAH10.968,15000 LBP
10 UAH21.936,30000 LBP
20 UAH43.872,60000 LBP
50 UAH109.681,50000 LBP
100 UAH219.363,00000 LBP
250 UAH548.407,50000 LBP
500 UAH1.096.815,00000 LBP
1000 UAH2.193.630,00000 LBP
2000 UAH4.387.260,00000 LBP
5000 UAH10.968.150,00000 LBP
10000 UAH21.936.300,00000 LBP