2.000 Lübnan lirasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile LBP → GEL çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,00003044₾ GEL

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LBP → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 LBP → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim0.18%0.82%
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1 LBP → GEL istatistikleri

LBP → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → GEL kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

LBP → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → GEL kurundaki değişiklik 0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4081,7061,5450,9491,34218,1220,792
1 CAD0,7111,2121,0970,6740,95312,8730,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6220,464
1 AUD0,6470,9111,10410,6140,86911,730,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Gürcistan Larisi
1 LBP0,00003 GEL
5 LBP0,00015 GEL
10 LBP0,00030 GEL
20 LBP0,00061 GEL
50 LBP0,00152 GEL
100 LBP0,00304 GEL
250 LBP0,00761 GEL
500 LBP0,01522 GEL
1000 LBP0,03044 GEL
2000 LBP0,06089 GEL
5000 LBP0,15222 GEL
10000 LBP0,30443 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Lübnan Lirası
1 GEL32.847,90000 LBP
5 GEL164.239,50000 LBP
10 GEL328.479,00000 LBP
20 GEL656.958,00000 LBP
50 GEL1.642.395,00000 LBP
100 GEL3.284.790,00000 LBP
250 GEL8.211.975,00000 LBP
500 GEL16.423.950,00000 LBP
1000 GEL32.847.900,00000 LBP
2000 GEL65.695.800,00000 LBP
5000 GEL164.239.500,00000 LBP
10000 GEL328.479.000,00000 LBP