10 Gürcistan larisinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile GEL → LBP çevirin

10 gel
329.948 lbp

1,000₾ GEL = 32.990ل.ل. LBP

01:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek33.216,400033.510,3000
Düşük32.006,800031.185,8000
Ortalama32.844,093332.430,1656
Değişim3.09%-1.32%
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1 GEL → LBP istatistikleri

GEL → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 33.216,4000, en düşük 32.006,8000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 32.844,0933 oldu. GEL → LBP kurundaki değişiklik 3.09 değerindeydi.

GEL → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 33.510,3000, en düşük 31.185,8000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 32.430,1656 oldu. GEL → LBP kurundaki değişiklik -1.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6431,4961,6570,9520,21
1 GBP1,18711,286107,6121,7761,9671,12823,994
1 USD0,9230,778183,6931,3811,530,87718,661
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Lübnan Lirası
1 GEL32.994,80000 LBP
5 GEL164.974,00000 LBP
10 GEL329.948,00000 LBP
20 GEL659.896,00000 LBP
50 GEL1.649.740,00000 LBP
100 GEL3.299.480,00000 LBP
250 GEL8.248.700,00000 LBP
500 GEL16.497.400,00000 LBP
1000 GEL32.994.800,00000 LBP
2000 GEL65.989.600,00000 LBP
5000 GEL164.974.000,00000 LBP
10000 GEL329.948.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Gürcistan Larisi
1 LBP0,00003 GEL
5 LBP0,00015 GEL
10 LBP0,00030 GEL
20 LBP0,00061 GEL
50 LBP0,00152 GEL
100 LBP0,00303 GEL
250 LBP0,00758 GEL
500 LBP0,01515 GEL
1000 LBP0,03031 GEL
2000 LBP0,06062 GEL
5000 LBP0,15154 GEL
10000 LBP0,30308 GEL