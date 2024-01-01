5.000 Laos kipinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile LAK → XPF çevirin

1,000₭ LAK = 0,005161₣ XPF

03:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LAK → XPF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

XPF
1 LAK → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00520,0052
Düşük0,00500,0048
Ortalama0,00500,0049
Değişim3.28%5.91%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LAK → XPF istatistikleri

LAK → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0052, en düşük 0,0050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0050 oldu. LAK → XPF kurundaki değişiklik 3.28 değerindeydi.

LAK → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0052, en düşük 0,0048 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0049 oldu. LAK → XPF kurundaki değişiklik 5.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7921,5471,40918,13984,3791,343
1 EUR1,05310,8341,6291,48419,10688,8761,415
1 GBP1,2621,19911,9531,77822,898106,521,695
1 AUD0,6460,6140,51210,91111,72654,5470,868

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / CFP Frangı
1 LAK0,00516 XPF
5 LAK0,02581 XPF
10 LAK0,05161 XPF
20 LAK0,10323 XPF
50 LAK0,25807 XPF
100 LAK0,51615 XPF
250 LAK1,29037 XPF
500 LAK2,58075 XPF
1000 LAK5,16149 XPF
2000 LAK10,32298 XPF
5000 LAK25,80745 XPF
10000 LAK51,61490 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Laos Kipi
1 XPF193,74200 LAK
5 XPF968,71000 LAK
10 XPF1.937,42000 LAK
20 XPF3.874,84000 LAK
50 XPF9.687,10000 LAK
100 XPF19.374,20000 LAK
250 XPF48.435,50000 LAK
500 XPF96.871,00000 LAK
1000 XPF193.742,00000 LAK
2000 XPF387.484,00000 LAK
5000 XPF968.710,00000 LAK
10000 XPF1.937.420,00000 LAK