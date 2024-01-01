10 İsviçre frangından Laos kipine

Reel döviz kuru ile XPF → LAK çevirin

10 xpf
2.019,39 lak

1,000₣ XPF = 201,9₭ LAK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → LAK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek202,6160202,6160
Düşük198,6710191,7040
Ortalama201,2460197,2656
Değişim1.64%5.33%
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1 XPF → LAK istatistikleri

XPF → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 202,6160, en düşük 198,6710 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 201,2460 oldu. XPF → LAK kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

XPF → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 202,6160, en düşük 191,7040 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 197,2656 oldu. XPF → LAK kurundaki değişiklik 5.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

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XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Laos Kipi
1 XPF201,93900 LAK
5 XPF1.009,69500 LAK
10 XPF2.019,39000 LAK
20 XPF4.038,78000 LAK
50 XPF10.096,95000 LAK
100 XPF20.193,90000 LAK
250 XPF50.484,75000 LAK
500 XPF100.969,50000 LAK
1000 XPF201.939,00000 LAK
2000 XPF403.878,00000 LAK
5000 XPF1.009.695,00000 LAK
10000 XPF2.019.390,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / CFP Frangı
1 LAK0,00495 XPF
5 LAK0,02476 XPF
10 LAK0,04952 XPF
20 LAK0,09904 XPF
50 LAK0,24760 XPF
100 LAK0,49520 XPF
250 LAK1,23800 XPF
500 LAK2,47600 XPF
1000 LAK4,95200 XPF
2000 LAK9,90400 XPF
5000 LAK24,76000 XPF
10000 LAK49,52000 XPF