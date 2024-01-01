5 Kazakistan tengesinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile KZT → SZL çevirin

1,000₸ KZT = 0,03653L SZL

01:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → SZL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SZL
1 KZT → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03700,0376
Düşük0,03520,0352
Ortalama0,03620,0364
Değişim0.17%-2.39%
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1 KZT → SZL istatistikleri

KZT → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0370, en düşük 0,0352 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0362 oldu. KZT → SZL kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

KZT → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0376, en düşük 0,0352 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0364 oldu. KZT → SZL kurundaki değişiklik -2.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,1440,9480,7911,7031,545
1 CAD0,71110,95312,8910,6740,5621,211,098
1 SGD0,7461,05113,5320,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

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KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Svaziland Lilangenisi
1 KZT0,03653 SZL
5 KZT0,18265 SZL
10 KZT0,36530 SZL
20 KZT0,73059 SZL
50 KZT1,82648 SZL
100 KZT3,65296 SZL
250 KZT9,13240 SZL
500 KZT18,26480 SZL
1000 KZT36,52960 SZL
2000 KZT73,05920 SZL
5000 KZT182,64800 SZL
10000 KZT365,29600 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Kazakistan Tengesi
1 SZL27,37510 KZT
5 SZL136,87550 KZT
10 SZL273,75100 KZT
20 SZL547,50200 KZT
50 SZL1.368,75500 KZT
100 SZL2.737,51000 KZT
250 SZL6.843,77500 KZT
500 SZL13.687,55000 KZT
1000 SZL27.375,10000 KZT
2000 SZL54.750,20000 KZT
5000 SZL136.875,50000 KZT
10000 SZL273.751,00000 KZT