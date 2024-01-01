50 Kazakistan tengesinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile KZT → RSD çevirin

1,000₸ KZT = 0,2235РСД RSD

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 KZT → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22470,2247
Düşük0,21850,2160
Ortalama0,22210,2204
Değişim0.20%1.08%
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1 KZT → RSD istatistikleri

KZT → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2247, en düşük 0,2185 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2221 oldu. KZT → RSD kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

KZT → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2247, en düşük 0,2160 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2204 oldu. KZT → RSD kurundaki değişiklik 1.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,3418,1360,9480,7911,7021,544
1 CAD0,7110,95212,8830,6730,5621,2091,097
1 SGD0,7461,05113,5310,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Sırp Dinarı
1 KZT0,22347 RSD
5 KZT1,11735 RSD
10 KZT2,23470 RSD
20 KZT4,46940 RSD
50 KZT11,17350 RSD
100 KZT22,34700 RSD
250 KZT55,86750 RSD
500 KZT111,73500 RSD
1000 KZT223,47000 RSD
2000 KZT446,94000 RSD
5000 KZT1.117,35000 RSD
10000 KZT2.234,70000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 RSD4,47488 KZT
5 RSD22,37440 KZT
10 RSD44,74880 KZT
20 RSD89,49760 KZT
50 RSD223,74400 KZT
100 RSD447,48800 KZT
250 RSD1.118,72000 KZT
500 RSD2.237,44000 KZT
1000 RSD4.474,88000 KZT
2000 RSD8.949,76000 KZT
5000 RSD22.374,40000 KZT
10000 RSD44.748,80000 KZT