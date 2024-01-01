20 Sırp dinarından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile RSD → KZT çevirin

20 rsd
87,67 kzt

1,000РСД RSD = 4,383₸ KZT

01:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → KZT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,45864,4586
Düşük4,36964,0363
Ortalama4,41134,2377
Değişim0.31%7.42%
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1 RSD → KZT istatistikleri

RSD → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,4586, en düşük 4,3696 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,4113 oldu. RSD → KZT kurundaki değişiklik 0.31 değerindeydi.

RSD → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,4586, en düşük 4,0363 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,2377 oldu. RSD → KZT kurundaki değişiklik 7.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9510,78618,2951,3881,33783,74
1 EUR1,079120,450,84819,7421,4981,44390,364
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,419
1 GBP1,2721,17924,107123,2721,7661,701106,522

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

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RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Kazakistan Tengesi
1 RSD4,38336 KZT
5 RSD21,91680 KZT
10 RSD43,83360 KZT
20 RSD87,66720 KZT
50 RSD219,16800 KZT
100 RSD438,33600 KZT
250 RSD1.095,84000 KZT
500 RSD2.191,68000 KZT
1000 RSD4.383,36000 KZT
2000 RSD8.766,72000 KZT
5000 RSD21.916,80000 KZT
10000 RSD43.833,60000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Sırp Dinarı
1 KZT0,22814 RSD
5 KZT1,14068 RSD
10 KZT2,28135 RSD
20 KZT4,56270 RSD
50 KZT11,40675 RSD
100 KZT22,81350 RSD
250 KZT57,03375 RSD
500 KZT114,06750 RSD
1000 KZT228,13500 RSD
2000 KZT456,27000 RSD
5000 KZT1.140,67500 RSD
10000 KZT2.281,35000 RSD