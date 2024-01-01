500 Kazakistan tengesinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile KZT → PKR çevirin

1,000₸ KZT = 0,5596₨ PKR

00:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 KZT → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,57620,5857
Düşük0,55960,5596
Ortalama0,56750,5743
Değişim-2.81%-4.45%
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1 KZT → PKR istatistikleri

KZT → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5762, en düşük 0,5596 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5675 oldu. KZT → PKR kurundaki değişiklik -2.81 değerindeydi.

KZT → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5857, en düşük 0,5596 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5743 oldu. KZT → PKR kurundaki değişiklik -4.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,3418,140,9480,7911,7031,545
1 CAD0,7110,95212,8830,6730,5621,2091,097
1 SGD0,7461,051113,5340,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

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KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Pakistan Rupisi
1 KZT0,55962 PKR
5 KZT2,79808 PKR
10 KZT5,59616 PKR
20 KZT11,19232 PKR
50 KZT27,98080 PKR
100 KZT55,96160 PKR
250 KZT139,90400 PKR
500 KZT279,80800 PKR
1000 KZT559,61600 PKR
2000 KZT1.119,23200 PKR
5000 KZT2.798,08000 PKR
10000 KZT5.596,16000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 PKR1,78694 KZT
5 PKR8,93470 KZT
10 PKR17,86940 KZT
20 PKR35,73880 KZT
50 PKR89,34700 KZT
100 PKR178,69400 KZT
250 PKR446,73500 KZT
500 PKR893,47000 KZT
1000 PKR1.786,94000 KZT
2000 PKR3.573,88000 KZT
5000 PKR8.934,70000 KZT
10000 PKR17.869,40000 KZT