10 Pakistan rupisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile PKR → KZT çevirin

1,000₨ PKR = 1,793₸ KZT

10:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 PKR → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,79331,7933
Düşük1,73551,7075
Ortalama1,76251,7414
Değişim3.25%5.03%
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1 PKR → KZT istatistikleri

PKR → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7933, en düşük 1,7355 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7625 oldu. PKR → KZT kurundaki değişiklik 3.25 değerindeydi.

PKR → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7933, en düşük 1,7075 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7414 oldu. PKR → KZT kurundaki değişiklik 5.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4020,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,055189,0230,8363,8741,4863,95936,432
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,50314,6351,7784,73743,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 PKR1,79325 KZT
5 PKR8,96625 KZT
10 PKR17,93250 KZT
20 PKR35,86500 KZT
50 PKR89,66250 KZT
100 PKR179,32500 KZT
250 PKR448,31250 KZT
500 PKR896,62500 KZT
1000 PKR1.793,25000 KZT
2000 PKR3.586,50000 KZT
5000 PKR8.966,25000 KZT
10000 PKR17.932,50000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Pakistan Rupisi
1 KZT0,55765 PKR
5 KZT2,78822 PKR
10 KZT5,57645 PKR
20 KZT11,15290 PKR
50 KZT27,88225 PKR
100 KZT55,76450 PKR
250 KZT139,41125 PKR
500 KZT278,82250 PKR
1000 KZT557,64500 PKR
2000 KZT1.115,29000 PKR
5000 KZT2.788,22500 PKR
10000 KZT5.576,45000 PKR