500 Kazakistan tengesinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile KZT → NIO çevirin

1,000₸ KZT = 0,07409C$ NIO

21:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NIO
1 KZT → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07630,0774
Düşük0,07410,0741
Ortalama0,07510,0760
Değişim-2.83%-4.30%
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1 KZT → NIO istatistikleri

KZT → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0763, en düşük 0,0741 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0751 oldu. KZT → NIO kurundaki değişiklik -2.83 değerindeydi.

KZT → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0774, en düşük 0,0741 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0760 oldu. KZT → NIO kurundaki değişiklik -4.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4081,34118,1430,9480,7921,7041,546
1 CAD0,7110,95312,8850,6740,5621,211,098
1 SGD0,7461,05113,5260,7070,591,271,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Nikaragua Kordobası
1 KZT0,07409 NIO
5 KZT0,37043 NIO
10 KZT0,74086 NIO
20 KZT1,48171 NIO
50 KZT3,70428 NIO
100 KZT7,40855 NIO
250 KZT18,52138 NIO
500 KZT37,04275 NIO
1000 KZT74,08550 NIO
2000 KZT148,17100 NIO
5000 KZT370,42750 NIO
10000 KZT740,85500 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Kazakistan Tengesi
1 NIO13,49790 KZT
5 NIO67,48950 KZT
10 NIO134,97900 KZT
20 NIO269,95800 KZT
50 NIO674,89500 KZT
100 NIO1.349,79000 KZT
250 NIO3.374,47500 KZT
500 NIO6.748,95000 KZT
1000 NIO13.497,90000 KZT
2000 NIO26.995,80000 KZT
5000 NIO67.489,50000 KZT
10000 NIO134.979,00000 KZT