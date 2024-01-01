1 Kazakistan tengesinden Laos kipine

Reel döviz kuru ile KZT → LAK çevirin

1,000₸ KZT = 44,22₭ LAK

20:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → LAK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LAK
1 KZT → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek45,491346,5208
Düşük44,217644,2176
Ortalama44,800945,4600
Değişim-2.68%-4.95%
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1 KZT → LAK istatistikleri

KZT → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 45,4913, en düşük 44,2176 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 44,8009 oldu. KZT → LAK kurundaki değişiklik -2.68 değerindeydi.

KZT → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 46,5208, en düşük 44,2176 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 45,4600 oldu. KZT → LAK kurundaki değişiklik -4.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - LAK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1790,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9060,6740,5631,211,098
1 SGD0,7451,05113,5450,7070,5911,271,153
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Laos Kipi
1 KZT44,21760 LAK
5 KZT221,08800 LAK
10 KZT442,17600 LAK
20 KZT884,35200 LAK
50 KZT2.210,88000 LAK
100 KZT4.421,76000 LAK
250 KZT11.054,40000 LAK
500 KZT22.108,80000 LAK
1000 KZT44.217,60000 LAK
2000 KZT88.435,20000 LAK
5000 KZT221.088,00000 LAK
10000 KZT442.176,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Kazakistan Tengesi
1 LAK0,02262 KZT
5 LAK0,11308 KZT
10 LAK0,22615 KZT
20 LAK0,45231 KZT
50 LAK1,13077 KZT
100 LAK2,26154 KZT
250 LAK5,65385 KZT
500 LAK11,30770 KZT
1000 LAK22,61540 KZT
2000 LAK45,23080 KZT
5000 LAK113,07700 KZT
10000 LAK226,15400 KZT