Kazakistan tengesinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile KZT → KHR çevirin

1.000 kzt
9.090,10 khr

1.00000 KZT = 9.09010 KHR

10:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11.353751.3471519.00210.93170.7965911.642981.53953
1 CAD0.73868910.99512514.03660.6882410.5884331.213651.13723
1 SGD0.7423081.0049114.10540.6916130.5913151.21961.1428
1 ZAR0.05262580.07124210.070894810.04903170.04192120.08646310.0810188

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kamboçya Rieli
1 KZT9.09010 KHR
5 KZT45.45050 KHR
10 KZT90.90100 KHR
20 KZT181.80200 KHR
50 KZT454.50500 KHR
100 KZT909.01000 KHR
250 KZT2272.52500 KHR
500 KZT4545.05000 KHR
1000 KZT9090.10000 KHR
2000 KZT18180.20000 KHR
5000 KZT45450.50000 KHR
10000 KZT90901.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Kazakistan Tengesi
1 KHR0.11001 KZT
5 KHR0.55005 KZT
10 KHR1.10010 KZT
20 KHR2.20020 KZT
50 KHR5.50050 KZT
100 KHR11.00100 KZT
250 KHR27.50250 KZT
500 KHR55.00500 KZT
1000 KHR110.01000 KZT
2000 KHR220.02000 KZT
5000 KHR550.05000 KZT
10000 KHR1100.10000 KZT