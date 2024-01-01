Kazakistan tengesinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile KZT → DJF çevirin

1.000 kzt
397 djf

1.00000 KZT = 0.39653 DJF

09:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.073589.14671.453141.652560.94790518.3185
1 GBP1.1696911.25565104.2731.699711.932961.1087521.4268
1 USD0.931550.7964183.0431.353651.539410.8830517.0643
1 INR0.01121750.009590220.01204210.01630060.01853750.01063360.205488

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kazakistan tengesinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Cibuti Frangı
1 KZT0.39653 DJF
5 KZT1.98264 DJF
10 KZT3.96528 DJF
20 KZT7.93056 DJF
50 KZT19.82640 DJF
100 KZT39.65280 DJF
250 KZT99.13200 DJF
500 KZT198.26400 DJF
1000 KZT396.52800 DJF
2000 KZT793.05600 DJF
5000 KZT1982.64000 DJF
10000 KZT3965.28000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Kazakistan Tengesi
1 DJF2.52189 KZT
5 DJF12.60945 KZT
10 DJF25.21890 KZT
20 DJF50.43780 KZT
50 DJF126.09450 KZT
100 DJF252.18900 KZT
250 DJF630.47250 KZT
500 DJF1260.94500 KZT
1000 DJF2521.89000 KZT
2000 DJF5043.78000 KZT
5000 DJF12609.45000 KZT
10000 DJF25218.90000 KZT